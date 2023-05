La saison des pollens de graminées débute

Les pollens de graminées prennent le relais des pollens de bouleau avec un risque d’allergie de niveau moyen à élevé. Les graminées touchent tout le pays et aucun département n’est épargné.

Le risque d’allergie sera moyen pour les pollens de chêne qui sont moins allergisants que les graminées.

Les journées douces, ensoleillées et venteuses favoriseront la dispersion des pollens et fera vite augmenter les concentrations de pollens de graminées dans l’air. Seules les rares averses orageuses pourront apporter un répit temporaire aux allergiques.

Autour de la Méditerranée on retrouvera aussi des pollens de pariétaires (urticacées) et d’olivier avec un risque d’allergie de niveau faible à localement élevé. Les départements de la Saône-et-Loire, du Rhône, de l’Ain mais aussi des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sont concernés.