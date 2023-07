La Saône-et-Loire, département le plus touché par les impacts de foudre

Des milliers d’éclairs et impacts de foudre ont été enregistrés ce mardi soir dans l’Est de la France.



Selon les données publiées par l’Observatoire français des tornades et des orages violents Kéraunos, plus de 38 000 impacts de foudre ont été relevés.



La Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, a été le département le plus touché, avec 6320 éclairs et impacts de foudre. Soit 263/heure ou 4/minute en une journée