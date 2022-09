La Saône-et-Loire lance le projet Asso 71 ce 1er septembre

Avec plus de 11 000 associations, près de 110 000 bénévoles et 13 680 salariés, la Saône-et-Loire dispose d’un réseau associatif assez riche. Pourtant, ces structures ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux volontaires et se sentent parfois isolées face aux démarches administratives, relève Les Echos.

Pour y remédier, le département lance, en ce 1er septembre, le projet “Asso 71”. Il s’agit d’un service public dédié aux associations. Il a “pour ambition d’apporter au monde associatif et à ses dirigeants conseils, orientation, ressources, formations, intermédiation… Il s’agira aussi de proposer un plan d’actions autour du développement et de la valorisation du bénévolat”, précise le département.

A titre d’exemple, les associations pourront solliciter “Asso 71” (une équipe de cinq personnes dont trois issues du monde associatif) pour recruter des bénévoles, demander des subventions ou obtenir des informations juridiques pour leur fonctionnement et leur personnel.