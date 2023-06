La Saône-et-Loire perd environ 15% d’eau chaque année à cause des fuites

D’après l’association UFC Que Choisir 71, la Saône-et-Loire perdrait environ 15 % de son eau à cause des fuites dans les canalisations tous les ans. Une perte moindre que la moyenne nationale qui s’élève à presque 20 %. L’association demande une modernisation du réseau afin d’économiser cette ressource précieuse en tentant d’atteindre des pertes sous la barre des 5%. UFC Que Choisir souhaiterait également plus de sévérité contre le gaspillage et ainsi faire payer l’eau plus cher pour les gros consommateurs.