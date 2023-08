La secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse sera à Lyon ce jeudi

La secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel Prisca Thevenot sera à Lyon ce jeudi pour rencontrer des associations, des bénévoles et des jeunes qui réalisent des missions d’intérêt général (qui constituent la phase d’engagement du SNU). . Elle se rendra à la Banque alimentaire et à l’association Les petites cantines, ainsi que dans une autre association dont le nom n’a pas encore été dévoilé.