La sélection officielle du Festival de Cannes a été dévoilée

Annulée l’an dernier en raison de la pandémie liée au Covid-19, la 74e édition du Festival de Cannes aura bien lieu cette année. Du 6 au 17 juillet prochain, un jury présidé par le réalisateur américain Spike Lee départagera différents films pour décerner la prestigieuse Palme d’Or, ainsi que d’autres récompenses.



À l’occasion de la traditionnelle conférence de presse, la sélection officielle a été dévoilée ce jeudi par le président du festival, Pierre Lescure, et son délégué général Thierry Frémaux. Suite à l’annulation de l’édition 2020, c’est une sélection riche comportant 61 films qui a été présentée, contre 57 en 2019.



Les films en compétition



Déjà annoncé, le Français Leos Carax et son film Annette, une comédie musicale réunissant Marion Cotillard et Adam Driver, ouvrira le festival le mardi 6 juillet. Benedetta, le film de Paul Verhoeven sera ensuite présenté en compétition officielle à Cannes. Pressenti l’an dernier, le film de Wes Anderson, The French Dispatch, tentera aussi de décrocher la Palme d’Or.



Font également partie de la sélection officielle :



Un héros, de Asghar Farhadi ; Tout s’est bien passé, de François Ozon ; Tre piani, de Nanni Moretti ; Titanede Julia Ducournau ; Red Rocket de Sean Baker ; La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov ; France de Bruno Dumont ; Nitram de Justin Kurzel ; Memoria de Apichatpong Weerasethakul ; Lingui de Mahamat-Saleh Haroun ; Les Olympiades de Jacques Audiard ; Les intranquilles, de Joachim Lafosse ; La fracture de Catherine Corsini Julie (en deux chapitres) de Joachim Trier ; Hytti nro 6 de Juho Kuosmanen ; Haut et fort de Nabil Ayouch ; Le genou D’ahed de Nadav Lapid ; Drive my car de Ryusuke Hamaguchi ; Bergman Island de Mia ; L’histoire de ma femme de Ildiko Enyedi et Flag day de Sean Penn



Au total, 24 films seront donc en lice pour tenter de décrocher la Palme d’Or.



Les films de la sélection “Un certain regard”, mettant en lumière des œuvres plus originales, ont également été dévoilés ce jeudi : Un monde, de Laura Wandel ; The Innocents, d’Eskil Vogt ; After Yang, de Kogonada ; Commitment Hasan, d’Hasan Semih Kaplanoglu ; Lamb, de Valdimar Johansson ; Noche de Fuego, de Tatiana Huezo ; Bonne mère, d’Hafsia Herzi ; Delo, par Alexey German jr. ; Blue Bayou, de Justin Chon ; Moneyboys, de C.B Yi et Freda de Gessica Généus.



Enfin, des séances spéciales seront proposées tout au long du festival : H6 de Yé Yé ; Cahiers noirs, de Shlomi Elkabetz ; O Marinheiro das Montanhas (le Marin des montagnes) de Karim Aïnouz ; Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg (le premier film de l’actrice sur sa mère Jane Birkin).