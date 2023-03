La série Star Wars “The Mandalorian” est de retour sur Disney +

La célèbre série Star Wars “The Mandalorian” est de retour depuis ce mercredi 1er mars avec le premier épisode de sa saison 3 qui est disponible sur la plateforme de streaming Disney +. Au total 8 épisodes seront publiés au rythme d’un épisode par semaine. Une saison 4 serait d’ores et déjà en production du côté des studios Disney qui, on le rappelle, à racheter la franchise Star Wars en 2012 pour plus de 4 milliards d’euros.