La SNCF ouvre la vente des billets pour les vacances de Noël

Dès ce mardi, vous pouvez réserver vos billets de train TGV et Intercités pour les vacances de fin d’année, sur le site de la SNCF.



Nouveauté cette année avec la crise sanitaire, des conditions de remboursement particulières ont été mises en place. Tous les billets de train sont échangeables (la différence de prix restant à votre charge) ou remboursables sans frais jusqu’à 1 h 30 avant le départ, pour les départs jusqu’au 4 janvier inclus.



Les réservations concernant les voyages à bord des TGV Inoui et Ouigo, et les trains Intercités, à partir du 13 décembre et jusqu’au 4 janvier prochain et même jusqu’au 2 juillet 2021 pour les Ouigo.

Top départ ! Les billets de trains pour les fêtes de fin d’année sont en ligne🎄 Avez-vous réservé le vôtre ? 🥳 — ouisncf (@ouisncf) October 6, 2020