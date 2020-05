La SNCF ouvre ses réservations pour les vacances d’été

Ce vendredi, la SNCF relance les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d’été. Une nouvelle qui fait suite aux déclarations d’Edouard Philippe de ce jeudi. Le premier Ministre avait alors annoncé que « les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d’août » et « peuvent prendre leurs réservations » Mais, en plein déconfinement, plusieurs mesures ont été prises.

D’abord, les billets seront échangeables ou remboursables sans frais, au cas où la situation sanitaire s’aggraverait. Car Edouard Philippe a annoncé que selon l’évolution de l’épidémie de COVID-19, « des restrictions très localisées » pourraient être imposées. Et si la SNCF espère faire circuler 100% des TGV et Intercités prévus cet été, elle vendra uniquement un siège sur deux pour respecter les normes de sécurité et la distanciation sociale.

Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs a également précisé : « nous attendons le 2 juin pour connaître les nouvelles règles qui devront s’appliquer pour les conditions sanitaires de circulation dans les trains ». Il a ajouté qu’il restait énormément de places dans les trains.