La SNCF retrouve son activité d’avant-crise à l’occasion des vacances de printemps

La SNCF a déjà vendu plus de 7,2 millions de billets TGV et Intercités pour les vacances de Pâques (8 avril au 9 mai toutes zones confondues). Un chiffre qui serait en hausse de 3% par rapport à 2019 et près de trois fois supérieur à 2021. Pour le seul week-end de Pâques, plus d’un million de billets auraient été vendus selon la SNCF.



Environ 2500 TGV et Intercités devaient d’ailleurs circuler pour ce week-end prolongé de vendredi à lundi. Côté voyage, les Français se tournent davantage vers des destinations maritimes durant cette période avec des villes comme Saint-Malo, Caen, Biarritz, La Rochelle, Arcachon, Vannes ou encore Bordeaux.