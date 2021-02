La sonde « Persévérance » divulguera ses images sur Mars ce jeudi

Lancée en juillet dernier depuis Cap Canaveral, la sonde “Mars 2020” arrive sur Mars ce jeudi aux alentours de 21h30, après un voyage de 470 millions de kilomètres. La sonde est pilotée en alternance par les Toulousains et les Américains, à Los Alamos et devrait divulguer ses images en quelques minutes.



Le but de cette expédition est d’aider les chercheurs à choisir les roches ramenées sur Terre et peut-être découvrir qu’il y a eu de la vie sur Mars.



Si l’atterrissage se passe bien, sa mission principale est de chercher des traces de vie antérieure sur la planète rouge. Mais il y a également un détail intrigant : pour la première fois, des micros vont pouvoir écouter ce qui se passe à la surface de Mars.