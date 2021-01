La sortie du nouveau James Bond encore repoussée

Jamais deux sans trois. La sortie au cinéma du 25e volet de la saga James Bond, « No Time to Die », a pour la troisième fois été repoussée à cause de la pandémie de coronavirus.

La production a annoncé une date sur Twitter : le 8 octobre 2021. Une éternité pour les amoureux de l’agent 007. Initialement prévu pour arriver en salles en avril 2020, le film avait été reporté en novembre, puis au printemps 2021 pour les mêmes raisons.

Pour la dernière pige de Daniel Craig dans le costume de James Bond, il faudra donc attendre l’automne prochain, voire plus si la situation sanitaire ne le permet pas.