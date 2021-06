La Source, le premier centre esport de Lyon vient d’être inauguré

La Source débarque dans le Rhône ! Grande nouveauté à Lyon, il s’agit en effet du premier centre esport qui va voir le jour dans la ville. Né de la collaboration entre Romain Ragusa et Lina Pich, deux passionnés de jeux vidéo, ce projet a pour but de rassembler les gamers autour d’un lieu commun. Voyant l’avancée du digital comme un important facteur de développement du gaming pouvant néanmoins “entraîner l’isolement des joueurs”, ces deux fondateurs souhaitent recréer du lien entre les passionnés d’esport, favoriser leurs échanges et les accompagner dans une pratique encadrée du jeu vidéo.



Ainsi, le projet La Source a été inauguré ce vendredi et devrait être officiellement ouvert au public d’ici quelques semaines. Situé au Nord du 8e arrondissement dans la rue Marius Berlit, “ce lieu de passionnés mis au service de l’esport” résulte de plus de cinq années de travail acharné, lourdement impacté par la crise sanitaire.



Un lieu accessible aux amateurs comme aux professionnels du gaming



Sur 700m² et niché aux deux derniers étages de ce bâtiment abritant anciennement un bowling, ce centre esport se décompose en plusieurs parties. En franchissant la porte d’entrée, on tombe sur “le launcher”. Une salle d’accueil où il sera possible de manger sainement et boire tout sauf de l’alcool dans ce lieu “destiné aux sportifs”, comme aime le rappeller le fondateur Romain Ragusa. En clair, une “zone d’accueil pouvant accueillir 50 personnes assises pour se détendre et préparer des stratégies entre coéquipiers.”



Dans cette structure dédiée au jeu vidéo, on retrouve également une “gaming house”. Pour faire simple, imaginez une grande salle avec une zone de repos où les joueurs, amateurs comme professionnels, pourront discuter, jouer, s’entraîner en équipe de six à huit personnes. Une cuisine sera également mise à la disposition des groupes de joueurs.

De plus, quatre studios insonorisés , appelés des “streaming box”, permettront aux joueurs de s’essayer à la diffusion en ligne de jeu vidéo sur des plateformes de streaming. Le tout comme de vrais professionnels avec un matériel des plus performants.



Au deuxième étage, 100 ordinateurs sont disposés dans une gigantesque salle. L’objectif étant d’y organiser de grands événements autour du gaming, ainsi que des compétitions d’esport.



Pour venir et commencer l’entraînement avec ses coéquipiers dans cette structure, une application inspirée des jeux de rôle en ligne a été spécialement créée. Elle est d’ores et déjà disponible sur Android et iOS. Des équipes professionnelles peuvent aussi venir parfaire leurs gammes pour se préparer avant des compétitions.