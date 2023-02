La SPA recherche des délégués-Enquêteurs en Saône-et-Loire

Un appel a été lancé par le pôle d’investigation de la Société Protectrice des Animaux (SPA) pour recruter six bénévoles délégués-enquêteurs sur les secteurs de Chalon-sur-Saône, Mâcon et Le Creusot.

Dans le cadre de la continuité de l’engagement pour la lutte contre la maltraitance et le trafic des animaux, les délégués-enquêteurs réalisent des vérifications suite à des signalements. De plus, ils seront amenés à constater, matérialiser des faits et agir en concertation avec le pôle investigation.

Deux entretiens, une période d’essai et un engagement à long terme seront des éléments nécessaires afin de candidater pour le poste de délégués-enquêteurs bénévole. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le profil recherché ici.

Enfin, les candidatures sont à envoyer via le formulaire dédié sur le site internet de la SPA.