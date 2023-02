La startup Lyonnaise GoSense, participe à “Qui veut être mon associé”

Créée en 2015 par Hugues de Chaumont et François Birot, GoSense a annoncé sa présence à l’émission “Qui veut être mon associé ?” diffusé chaque mercredi sur M6.

A cette occasion, GoSense, est engagé ces prochains jours sur la voie d’une nouvelle levée de fonds sur la plateforme de référence en investissement durable Lita. Elle présentera les innovations Rango et Noor à l’ensemble des investisseurs présents : l’occasion pour Isabelle Chevalier, Delphine André, Anthony Bourbon, Jean-Pierre Nadir et Éric Larchevêque de découvrir ces deux innovations qui transforment la vie des non-voyants qui peuvent enfin se déplacer avec plus d’assurance en évitant les obstacles qui se présentent face à eux.

Pour les plus de 210 000 personnes non voyantes en France, se déplacer en milieu urbain est source d’un grand stress et parfois synonyme de chutes. Pour leur redonner de la confiance et leur faciliter l’accès à une vie sociale normale, GoSense a conçu une solution unique au monde, basée sur des capteurs 3D intelligents et une technologie de réalité augmentée.

Rango : un petit boîtier électronique intelligent qui est connecté en Bluetooth au smartphone de l’utilisateur et à son application mobile dédiée. Doté d’un système de détection révolutionnaire par ultrason qui protège tout le corps, Rango détecte les obstacles présents sur le chemin de l’utilisateur (jusqu’à 2m50), et l’alerte uniquement s’ils constituent un danger sur le parcours, c’est-à-dire s’il y a un risque de collision. En cas d’obstacle avéré, Rango génère un son en 3D (à gauche, au centre, ou à droite…) permettant de localiser et d’éviter l’obstacle. Résultat, les utilisateurs bénéficient de plus d’autonomie et de sécurité dans leurs déplacements au quotidien.

Noor : des écouteurs qui n’obstruent pas les canaux auditifs. Positionnés devant les oreilles, ils permettent d’écouter les sons émis par Rango tout en restant pleinement alerté à son environnement. Une nouvelle version Bluetooth des écouteurs Noor sera lancée en février 2023. Cette nouvelle version embarquera des capteurs inertiels afin d’offrir une expérience sonore 3D inédite.