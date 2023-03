La statue de cire de Griezmann fait son entrée au musée Grévin

Après plusieurs années d’attente, la statue d’Antoine Griezmann est enfin inaugurée au Musée Grévin de Paris. Le joueur était d’ailleurs présent pour une soirée inaugurale ce lundi. La statue est accessible aux visiteurs dès ce mardi.

C’est dans les couleurs de l’équipe de France que le joueur est représenté. Il adopte une de ses poses fétiches : sa célébration de but, le pouce et l’auriculaire levés.

Le Musée Grévin décide d’ériger une statue d’Antoine Griezmann en 2018, lorsqu’il remporte le titre de champion du monde. Après un processus assez long, l’équipe du musée rencontre le joueur en 2019 et commence une série de mesures, photos et moulages. Six mois plus tard, la statue est prête et son inauguration est prévue pour 2020. Mais, à cause de la pandémie, l’inauguration est reportée. Le personnage de cire a continué à être travaillé pendant ces trois ans, et est aujourd’hui posté près de ses collègues Mbappé et Zinedine Zidane.