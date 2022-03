La statue de Jean-Paul II restaurée à Fourvière

La statue en bronze de Jean-Paul II qui symbolise la venue du pape à Lyon en 1986 est en train d’être restaurée à la basilique de Notre-Dame de Fourvière. Après son installation en 2011 sur le parvis de la basilique, la statue avait noirci à cause de la pollution et du calcaire. Les spécialistes de la SOCRA vont donc intervenir pendant deux semaines sur le site pour « rendre à l’œuvre son aspect initial ». Après le nettoyage, une nouvelle patine et de la cire seront appliquées sur la statue, permettant de redécouvrir les détails qui avaient disparu avec le temps.

Les travaux sont financés par un donateur anonyme.