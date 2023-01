La Suisse prépare une candidature pour les JO d’hiver 2030

Selon le quotidien suisse “Le Temps”, le canton du Valais pourrait déposer une candidature en commun avec Chamonix et plusieurs villes du nord de l’Italie pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de 2030.

Après Saint-Moritz en 1928 et 1948, c’est dans l’Espace Mont-Blanc, regroupant Chamonix, le canton du Valais et des villes du nord de l’Italie que les athlètes du monde entier pourraient venir s’affronter pour la médaille d’or.

Mais d’après le comité olympique, la décision est un peu prématurée du fait de l’échec du projet valaisan en 2018. Un référendum avait été organisé et le projet avait dû être repoussé. “La seule entité apte à décider si le moment est venu pour le dépôt d’une candidature est Swiss Olympic. Et nous estimons qu’il n’est pas réaliste de le faire pour des JO qui auront lieu dans un peu plus de sept ans”, a déclaré le porte-parole Alexander Wäfler. À voir si cette année sera la bonne.