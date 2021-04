La Super League Européenne officiellement lancée !

Douze grandes équipes annoncent la création d’une” Super Ligue” européenne. “Les clubs fondateurs espèrent engager des conversations avec l’UEFA et la FIFA afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle Ligue et pour le football dans son ensemble” est-il écrit dans le communiqué.



Parmi les indépendantistes, on retrouve trois clubs Espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid), trois clubs Italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan) et six clubs Anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal).



Pour le moment ni le PSG, ni le Bayern se sont engagés dans ce projet à plus de 3 milliards d’euros. L’objectif de cette nouvelle compétition est de regrouper 20 clubs, dont 15 membres fondateurs présents à chaque édition, auxquels se joindraient cinq autres au fur et à mesure des saisons.

Au terme de cette première phase débutant au mois d’août, des play-offs de fin de saison seraient organisés jusqu’en mai pour décerner le trophée.



L’UEFA menace. Les clubs seront exclus des compétitions nationales et de la Ligue des Champions, par ailleurs les joueurs pourraient être privés de sélections s’ils participent à cette Ligue. La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a dénoncé un “club VIP de quelques puissants”.