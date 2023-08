Vous allez pouvoir lever les yeux au ciel ce mercredi soir.



Une super lune bleue aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Contrairement à ce qu’indique son nom, la Lune ne sera pas bleue. Elle sera en revanche plus grande et plus brillante. Il s’agit de la deuxième pleine lune dans un même mois.



La prochaine se produira en 2037.