La Talaudière : un accident impliquant six véhicules sur l’A72 ne fait miraculeusement aucun blessé grave

Ce mardi 15 novembre en fin de journée, un accident de la route s’est produit sur l’A72 au niveau de la sortie de La Talaudière selon nos confrères du Progrès. Au total six véhicules ont été impliqués dans l’incident. Tout est parti d’une collision entre deux voitures et un utilitaire. Après ça, trois autres véhicules se sont englués dans l’accident. Parmi toutes les personnes impliquées, aucune n’a été gravement blessée. Malgré tout, une trentaine de pompiers sont intervenus sur place et huit personnes ont tout de même été conduites à l’hôpital pour des examens de contrôle.