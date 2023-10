La taxe foncière augmente dans la majorité de communes de Côte-d’Or

Ce n’est pas une surprise, la taxe foncière s’est envolé cette année. Et ce ne sont pas les habitants de Côte d’Or qui vont dire le contraire.



Selon l’observatoire de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers sur les 700 communes du département, plus de 600 s’alignent sur la hausse de 7 % imposée par l’Etat. 80 ont choisi d’augmenter encore plus leur taxe foncière.



La palme revenant à Fleurey-sur-Ouche et Mosson, avec des hausses de 50 et 60 %.