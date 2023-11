La Tour-du-Pin : l’avenue de la Gare coupée à la circulation

Depuis ce lundi 14h, pour des raisons de sécurité, et en raison d’un danger grave et imminent mis en exergue par des experts du bâtiment, la Ville de la Tour-du-Pin est contrainte de prolonger l’arrêté de péril imminent et d’interdire l’accès piéton à la gare par l’avenue de la gare.

La circulation et le stationnement sur l’avenue de la gare restent interdits.



Afin de faciliter le stationnement des usagers de la gare, le stationnement en zone bleue n’est plus règlementé. Le second parking de la gare, en haut de la montée de la Chevrotière, reste accessible au stationnement.



2 accès piétons restent possibles via le parking Pasteur, en contre-bas de la gare, et le second parking de la Chevrotière.