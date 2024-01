La tournée de la Star Academy va passer par Saint-Etienne le 6 juin

Suite à la diffusion de la 11e saison de la Star Academy sur TF1, qui est toujours en cours, une grande tournée va être organisée dans la France entière. Et elle ne fera pas exception au moment de passer dans la Loire puisque le 6 juin prochain, c’est au Zénith de Saint-Etienne que le “Tour 2024” posera ses valises. De nombreux chanteurs et chanteuses seront présents à cette occasion. La billetterie est d’ores et déjà ouverte en ligne avec des tarifs allant de 46 à 69 euros.

E.R