La troisième édition de l’Action PROX’ Raid Aventure débarque à Chalon

Après avoir été sur Mâcon, l’action PROX’ Raid Aventure débarque dans la ville de Chalon ce lundi 5 juin.

L’objectif : renouer les liens entre les forces de l’ordre et les jeunes.

Pour ce faire, plusieurs stands informatifs, pédagogiques, et sportifs seront proposés et tenus par des partenaires tels que les forces de l’ordre ou les Sapeurs-pompiers de Chalon..

Des activités sportives et citoyennes (escalade, tir laser, football, rugby…) rythmeront tout le long de cette journée.

Rendez-vous lundi au quartier du Plateau Saint-Jean, au 8 rue Salvador Allende !