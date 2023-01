La troupe des Enfoirés est de retour à Lyon

Après deux derniers concerts sans public à cause de la crise sanitaire, la troupe des Enfoirés se produit à partir de ce jeudi soir à la Halle Tony Garnier avec la présence du public.

Après des jours de répétition, la troupe est fin prête pour le premier des six concerts prévus. Concert enregistré puis diffusé en mars sur TF1.

7 000 places étaient disponibles chaque soir pour l’évènement, l’organisation assure “qu’elles ont été vendus rapidement”.

“Il y a une émotion particulière de retrouver le public, qui fait partie intégrante des Enfoirés et qui nous a terriblement manqué”, assure Amel Bent pour sa 17ème participation aux Enfoirés. Le spectacle intitulé “un jour, toujours” n’a pas vraiment de thème précis mais il saura donner de la joie et du baume au cœur au public et aux spectateurs.

Le nouvel hymne “Rêvons”, coécrit par Amir, est sorti en début de semaine. A noter parmi les artistes cette année, la présence de Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice, et de Sofia Essaïdi, qui avait été découverte par le grand public lors de la saison 3 de la Star Academy.