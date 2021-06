La vaccination des 12-18 ans ouverte le 15 juin

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi lors d’un déplacement dans le Lot, l’ouverture de la vaccination pour les 12 -18 ans à partir du 15 juin. La décision de lancer la vaccination des adolescents avait été prise lors du conseil de défense à l’Élysée.



La Haute autorité de santé (HAS) a rendu un avis ce mercredi, elle doit le communiquer jeudi matin.

Le président de la République est également revenu sur le port du masque en extérieur. Pour Emmanuel Macron, l’obligation sera levée progressivement, et “de manière différenciée sur le territoire” car même si la situation s’améliore de manière générale, la circulation du virus progresse dans le Sud-Ouest.



Concernant la vaccination, pour éviter un ralentissement de la campagne cet été, le ministre de la Santé a annoncé une mesure dérogatoire pour faciliter la prise de rendez-vous pour une deuxième injection dans le même centre. Cette flexibilité va permettre, une fois la première injection effectuée, « d’avoir deux semaines de battant » pour le deuxième rendez-vous, selon le ministre de la Santé.



Là où sept semaines d’espacement sont recommandées entre la première et la deuxième injection, « vous pourrez le prendre entre six et huit semaines, dans le même centre », a expliqué Olivier Véran.