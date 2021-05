La vaccination est désormais ouverte aux Français de plus de 50 ans

Nouvelle étape dans la campagne de vaccination. A compter de ce lundi, tous les Français âgés de 50 ans et plus, peuvent se faire vacciner sans aucune condition (avec un vaccin ARN messager : Pfizer-BioNtech ou Moderna). Initialement prévu au 15 mai, il s’agit d’un véritable coup d’accélérateur ayant pour objectif de rendre la vaccination ouverte au plus grand nombre.

Autre évolution majeure, les injections seront accessibles à partir de mercredi aux plus de 18 ans quand un créneau sera disponible la veille pour le lendemain sur les plateformes de prises de rendez-vous. L’objectif principal étant de ne jeter aucune dose.

En Auvergne-Rhône-Alpes, différentes actions vont être menées pour intensifier la mobilisation. Des centres de vaccination pourront être ouverts jusqu’à 22h et les dispositifs vont être renforcés.

La barre des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une injection devrait être atteinte d’ici mi-mai. A ce jour, plus de 17 millions de personnes (soit 25,6% de la population totale et 32,6% de la population majeure) ont reçu au minimum une dose de vaccin dans l’Hexagone. 7,4 millions d’entre eux sont totalement vaccinés.

A noter que le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation en France vient de tomber sous la barre des 5 000 au cours des dernières 24 heures. 116 personnes sont décédées du coronavirus à l’hôpital, contre 176 la veille. Le nombre total de morts du Covid en France s’élève à 106 421.