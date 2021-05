La vaccination ouverte à tous à partir du 12 mai

En visite dans le nouveau vaccinodrome de Paris, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination sera ouverte à tous dans le cadre d’un “dispositif exceptionnel” pour ne pas gâcher de doses.



À partir du mercredi 12 mai, toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous sur le site Doctolib. “Nous ne voulons pas gâcher quelque dose que ce soit” a déclaré ce jeudi 6 mai Emmanuel Macron en visite dans le Parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le nouveau centre de vaccination Les doses de vaccin administrées seront celles disponibles la veille pour le lendemain.



Pour les personnes de plus de 50 ans, l’ouverture de la vaccination, initialement prévue le 15 mai, sera avancée au lundi 10 mai. “Il n’y a pas eu de gâchis, toutes les doses ont été utilisées dans les centres, mais on veut optimiser et être sûrs que toutes les doses sont pleinement utilisées” a précisé le président de la République.



La vaccination ouverte aux mineurs à haut risque



De son côté, la Direction générale de la Santé a tranché, la vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans, mais seulement pour celles et ceux atteints de maladies qui leur font courir un “très haut risque de forme grave”.



Le vaccin de Pfizer/BioNTech, le seul autorisé pour cet âge, leur sera administré. Jusqu’à présent, les seuls mineurs à qui la vaccination était ouverte étaient ceux proches d’une personne immunodéprimée.



À Lyon, les jeunes concernés peuvent dès à présent venir au Groupama Stadium qui étend son opération de vaccination jusqu’au 9 mai.