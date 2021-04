La viande fait un retour partiel dans les cantines lyonnaises

Depuis le 22 février, la ville de Lyon sert uniquement des repas sans viande aux enfants lyonnais dans les cantines. Voulant simplifier et fluidifier le service en raison du protocole sanitaire, cette décision a suscité de vives réactions à l’échelle locale et nationale. La mairie écologiste de Lyon, et son maire Grégory Doucet, ont été pointés du doigt par le gouvernement et accusés de vouloir véhiculer une idéologie.

Ce mardi, au cours d’une conférence de presse, Stéphanie Léger, adjointe au maire en charge de l’Education, est revenue sur la mise en place du menu unique, sans viande, considérée comme “le choix le moins excluant” au vu du contexte sanitaire.

Elle a ensuite annoncé le retour de la viande une fois par semaine dans les cantines lyonnaises. Seulement, quand un repas composé de viande sera proposé, l’entrée sera supprimée du menu. Un choix justifié par la nécessité de gagner du temps afin de faire manger tous les enfants.

L’adjointe au maire en charge de l’Education a tenu à insister sur la dimension exceptionnelle de cette mesure : “Ce n’est donc pas un retour à la normale. Nous allons proposer ce menu “adapté” aux circonstances sanitaires probablement jusqu’au mois de juillet.“

À compter du 26 avril prochain, date de la rentrée scolaire, les enfants lyonnais pourront donc remanger de la viande, à raison d’un jour sur cinq.