La vie sera en rose avec la 103e édition de la Foire de Lyon

Événement phare de la ville, la célèbre et unique Foire de Lyon est de retour pour 11 jours à partir du 31 mars et jusqu’au 10 avril du côté d’Eurexpo. Depuis plus de 100 ans, ils nous font briller en étant le plus grand événement commercial des environs en passant par la beauté, la mode mais aussi l’ameublement et la décoration accueillant environ 200 000 personnes chaque édition. Cette année, la Foire de Lyon propose la thématique de la vie en rose. Si l’ancienne chanson d’Edith Piaf est honorée, c’est de la nouveauté que vous allez retrouver avec des entraînements, démonstrations, laser game de 450m2, des selfie box, des interventions avec animaux dangereux et désincarcération de véhicules installés dans un grand village dans le hall 3.

Cela pourra également être l’occasion de tester sa compétitivité avec La France a un incroyable talent qui fera un casting, le grand Concours du Meilleur Flan Pâtissier avec le chef lyonnais Fabrice Bonnot, des villages de startups et bien plus encore.

Mais cela ne s’arrête pas là, tout le monde doit profiter de cet événement et c’est pour cela que le vendredi 31 mars, l’entrée sera gratuite pour les hommes, le lundi 3 avril pour tout le monde, le 4 avril pour les femmes, le 6 avril pour les seniors de + de 65 ans et les étudiants le 7 avril.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de La Foire de Lyon.