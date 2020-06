La ville de Lyon à la recherche d’assesseurs pour le second tour des Municipales

Le 28 juin prochain, les citoyens français seront de retour aux urnes pour le second tour des élections municipales. Pour tenir ses 600 bureaux de vote, la ville de Lyon cherche des bénévoles.



Pour devenir assesseur, il suffit d’être électeur ou électrice à Lyon, et de s’inscrire en ligne. Les conditions sanitaires seront assurées pour les bénévoles lors de ce scrutin, avec la mise à disposition de masques, gants, gel hydroalcoolique, et visières de protection.

