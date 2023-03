La Ville de Lyon lance des candidatures pour la Fête de la Musique

Après deux années impactées par le Covid-19, la Fête de la Musique revient pour une nouvelle édition 2023. Des concerts de jazz, folk et autres surprises sont prévus à destination des familles et donnent l’opportunité aux Lyonnaises et aux Lyonnais de découvrir une offre musicale variée.

Avec neuf scènes officielles, vous pouvez également participer à ce projet avec des scènes réservées aux écoles de musique. Vous êtes une association, un porteur de projet, Batucadas, fanfares, groupes ou projets sonores mobiles, artistes, venez organiser et partager vos talents au public. Différents dossiers d’inscription sont disponibles sur le site de la Ville de Lyon et doivent être complétés avant le 10 avril.