La ville de Lyon participera à la 15e édition de l’événement Earth Hour le 27 mars

La ville de Lyon participera le week-end prochain à l’événement Earth Hour organisé par WWF. Le Fonds mondial pour la nature invite les villes concernées à éteindre les lumières à partir de 20h30 et pour toute la nuit samedi prochain. La capitale des Gaules se retrouvera donc dans le noir le 27 mars, même si la basilique de Fourvière restera éclairée.



Cette mobilisation internationale permet de sensibiliser à la protection de l’environnement et à la crise climatique. Des centaines de ville comme New-York et Hong-Kong vont également participer à cette initiative la semaine prochaine.

🌍⏰ Participez à #EarthHour, la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète 👉 https://t.co/sChdnAbpat



RDV samedi prochain, le 27 mars à 20h30 ! pic.twitter.com/QJC8nCFpMw — WWF France 🐼 (@WWFFrance) March 20, 2021