La ville de Lyon veut réduire sa consommation énergétique de 10 % en deux ans

Moins 10 % en deux ans. Tel est l’objectif, à minima, de la ville de Lyon concernant sa consommation en énergie. Une annonce faite, ce mardi, suite à l’appel du Président de la République, Emmanuel Macron sur la sobriété énergétique.

Pour atteindre ce but, la municipalité va mettre en place, dans les prochains jours, un groupe de travail transpartisan pour identifier les mesures à prendre. “Le groupe étudiera un large panel de mesures innovantes et ambitieuses : températures dans les équipements, bilan carbone des déplacements, intensité et horaires d’éclairage urbain”, apprend-t-on dans un communiqué.

La Ville rappelle également que 400 millions d’euros sont dédiés à la transition écologique dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), avec notamment une action forte sur le recours aux énergies renouvelables : achat de biogaz 100% renouvelable et français pour 25% du volume consommé par la Ville, raccordement des bâtiments municipaux au réseau de chaleur urbain, solarisation des toitures des bâtiments municipaux.

“La sobriété est aujourd’hui la garantie de notre indépendance, et toutes les forces vives de notre territoire doivent être mobilisées. J’ai souhaité par conséquent associer tous les groupes politiques à cette démarche au travers d’un groupe de travail dépassant les clivages politiques.” explique Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon.