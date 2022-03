La ville de Marseille candidate au programme “100 villes neutres pour le climat d’ici à 2030”

La mairie de Marseille a déposé une candidature pour le programme “100 villes neutres pour le climat d’ici à 2030” auprès de la Commission européenne. Marseille veut devenir une ville pionnière sur le front de la transition écologique. Ce label permettrait selon la Ville de “porter des initiatives rapides et pragmatiques pour changer les usages du territoire, améliorer la qualité de vie des Marseillaises et des Marseillais et leur impact environnemental en promouvant un accès à des services publics incitatifs et en déployant les mesures d’accompagnements adaptées”.

Au total 70 acteurs du territoires ont apporté leur soutien à la candidature marseillaise dont la Région, la Métropole, l’Olympique de Marseille ou encore Aix-Marseille Université pour ne citer qu’eux.