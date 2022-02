La Ville de Saint-Etienne propose des spectacles familiaux jusqu’en avril 2022

La Ville de Saint-Etienne organise son festival Festi’Mômes depuis fin janvier et jusqu’à fin avril avec un spectacle familial (dès 6 ans) proposé le dernier dimanche de chaque mois. Les shows ont lieu du côté de la Comète dans la salle du Panasse et le coût d’entrée est d’1 euros par personne. Même si déjà deux représentations ont eu lieu en janvier et février, deux autres se dérouleront les dimanches 27 mars et 24 avril.

L’achat des places se fait sur le lieu du spectacle le jour-même avec la billetterie qui ouvre une heure avant.