La Ville de Saint-Etienne signe une convention territoriale avec la CAF

La Ville de Saint-Etienne a signé une convention territoriale avec la Caisse d’allocations familiales de la Loire. Ce partenariat va permettre aux deux signataires de renforcer et de compléter leurs actions respectives en direction des familles, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. L’objectif est aussi de pouvoir proposer de nouveaux projets et surtout de travailler en parfaite adéquation.