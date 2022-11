La ville de Tassin offre des arbres aux enfants

Tassin offre à chaque petit Tassilunois en première année de maternelle une petite pousse d’arbre, d’arbuste ou de plante (en fonction de son habitat)dans le cadre du dispositif « Un arbre, un enfant ».



Pour chaque pousse remise aux enfants, la Ville s’engage à planter également un arbre sur le territoire communal. Ce

dispositif, qui s’inscrit dans le plan « Nature en Ville » mis en place par l’équipe municipale, vise à amplifier la végétalisation de la commune et réduire les îlots de chaleur, afin d’améliorer toujours plus le cadre de vie.



La journée sera également animée par des ateliers à destination des plus jeunes, organisés par le service des Espaces

Verts de la Ville et l’association Bee Wild.