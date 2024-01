La Ville de Villefranche-sur-Saône lance un achat groupé d’énergies

La Ville de Villefranche-sur-Saône a décidé de lancer une grande opération d’achat groupé d’énergies, à savoir du gaz ou de l’électricité, dans le but d’obtenir le meilleur prix possible dans une période de tension et de baisse du pouvoir d’achat.



Une réunion publique d’informations aura lieu ce lundi soir de 19h à 20h à l’hôtel de Ville.



Près de 175 personnes sont déjà inscrites pour y participer et plus les participants seront nombreux plus les prix baisseront. Pour y participer, rendez-vous sur le site de la Ville : http://www.villefranche.net/

E.R