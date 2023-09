La Vogue des marrons de Lyon décalée d’une semaine

Présente depuis 150 ans sur le plateau de la Croix-Rousse, cette année, la Vogue des marrons ne commencera pas le 30 septembre. Actuellement, la coupe du Monde de Rugby se déroule en France et de nombreux matchs se jouent à Lyon. La Vogue des marrons va donc être décalée d’une semaine et commencera le samedi 7 octobre.



Comme chaque année, de nombreux manèges seront proposés par la quarantaine de forains présents pour l’occasion. Malgré l’ouverture de la fête une semaine plus tard, la durée reste la même, elle se terminera donc cinq semaines plus tard, à savoir le 12 novembre.