La Voie est libre va revenir ce week-end

Ce samedi, La Voie est libre ! est de retour dans les rues de Lyon. Durant cette journée, les piétons seront prioritaires pour déambuler en toute sérénité dans des secteurs bien identifiés.



Cette 8ème édition, aura lieu de 10h à 18h, dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 8e et 9e arrondissements de Lyon, dans des secteurs définis en concertation avec les mairies d’arrondissement et les associations de commerçants.



Le principe : dans les zones concernées, les piétonnes et les piétons sont prioritaires, les cyclistes sont prioritaires

en second lieu, et enfin, certains véhicules motorisés sont autorisés, à l’allure du pas (5 km/h).