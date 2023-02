La Zarra dévoile son titre pour l’Eurovision 2023

Le concours Eurovision de la chanson 2023 sera la 67e édition de l’Eurovision. La finale se déroulera à Liverpool, en Angleterre.

Chaque année, un artiste représente son pays et cette fois c’est la chanteuse québécoise La Zarra choisie en janvier, qui représentera la France.

La chanteuse a dévoilé sur Twitter qu’elle tentera de remporter cette édition de l’Eurovision avec le titre Évidemment, « Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous dévoiler le titre qui portera la France à l’Eurovision » a-t-elle déclaré.

La cheffe de la délégation a annoncé que La Zarra allait chanter Évidemment en avant-première ce dimanche sur le plateau de Laurent Delahousse sur France 2 à partir de 20h30.

L’artiste ayant connu le succès en 2021 avec le titre Tu t’en iras, espère emmener la France le plus loin possible dans la compétition et remporter la première place de l’Eurovision.