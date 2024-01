La ZFE n’admet plus les véhicules classés Crit’Air 4

Au sein de la zone à faibles émissions (ZFE) instaurée dans la partie centrale de l’agglomération lyonnaise, les véhicules particuliers les plus polluants (Crit’Air 5 et non classés) ne pouvaient déjà plus circuler depuis le 1er janvier 2023. Conformément au calendrier de la loi Climat et Résilience, la règlementation s’étend aux Crit’Air 4 à partir de ce lundi.



Les véhicules Crit’Air 4 sont âgés d’au moins 18 ans (1ère immatriculation avant le 1er janvier 2006). Les véhicules Crit’Air 3 seront concernés à partir du 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 2 à partir du 1er janvier 2028. Les restrictions de la ZFE s’appliquent, sauf dérogation, en circulation et en stationnement sur voirie, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.



Le périmètre étendu

Autre nouveauté : le périmètre de la ZFE s’étend en ajoutant deux voies rapides et deux portions de périphérique. Elle concernera dorénavant aussi la M6, la M7, le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay et le périphérique nord de Lyon.