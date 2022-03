La ZFE sera progressivement étendue sur le territoire lyonnais

Après six mois de concertation publique, la Métropole de Lyon a organisé une réunion de synthèse sur la Zone à faible émission (ZFE). La ZFE sera alors, étendue progressivement sur le territoire de la Métropole avec pour objectif de bannir les véhicules diesel au 1er janvier 2026.

Pour accompagner ce changement, la Métropole de Lyon veut renforcer les alternatives à la voiture en développant et en sécurisant le parcours des cyclistes et les stationnements pour les vélos. Pour Jean-Charles Kohlaas, la ZFE ne sera possible que si on utilise la voiture différemment, en développant la pratique de l’auto partage et le covoiturage.

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a réaffirmé l’engagement de la Métropole dans sa politique sociale et solidaire en mettant en place la tarification solidaire et la gratuité dans les transports. Près de 60 000 habitants, ne payent plus les TCL et la métropole veut étendre les aides jusqu’à 70 % de la population.