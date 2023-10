Au sein de la Ville de Saint-Étienne, la zone 30km/h a été étendu à tout le centre-ville depuis ce lundi. L’objectif étant d’avoir une zone plus sûr et plus apaisée. Mais également de rééquilibrer le partage de l’espace public entre automobiliste d’un côté et cycliste et piétons de l’autre, ces derniers étant prioritaires dans toute la zone.