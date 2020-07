L’A45 n’est plus d’utilité publique

La déclaration d’utilité publique, la DUP, de l’A45 arrive à expiration. Signée le 16 juillet 2008 par le ministre de l’Écologie Jean-Louis Borloo, elle était valable 12 ans.

Cette échéance entraîne l’abandon définitif du projet d’A45 qui devait relier La Fouillouse à Brignais (Rhône) pour soulager l’actuelle A47. La région Auvergne Rhône-Alpes, le département de la Loire et la métropole de Saint-Etienne avaient provisionné près de 400 millions d’euros pour ce chantier d’une cinquantaine de kilomètres, dont le coût estimé à 1,5 milliard d’euros devait être partagé en trois avec l’État et le concessionnaire retenu, Vinci Autoroutes.

D’autres alternatives

L’État a décidé de sanctuariser sa part. Les 400 millions d’euros dédiés à l’A45 doivent être réinvestis dans les alternatives à cette autoroute, en revanche, ce n’est pas le cas des collectivités locales. Des propositions d’alternatives concrètes pourraient être présentées à l’automne 2021. Parmi les pistes : un doublement du pont de Givors ou la création d’un second pont mais aussi l’amélioration de la liaison TER entre Lyon et Saint-Étienne (plus de trains ou des trains plus longs).