L’A46 sud coupée suite à un accident

La circulation s’annonce difficile ce jeudi matin sur les grands axes de l’agglomération lyonnaise. Suite à un accident, un camion s’est couché sur l’A46 sud à hauteur de Saint-Priest.



L’accident a eu lieu en direction de Marseille, l’axe est coupé le temps de dégager le poids lourd.



Il est conseillé d’éviter le secteur, il y a déjà un bouchon de 10km dans le secteur. Dans l’autre sens de circulation, un bouchon de curiosité s’est également créé.



La circulation reste possible pour les échanges entre A43 (depuis et vers Lyon ou Chambéry) et A46 (depuis et vers Marseille / Saint-Etienne ou le Nord Est de l’agglomération).