L’A7 bloquée par une manifestation pro-Arménie

Une manifestation est en cours depuis 7h30 sur l’autoroute A7 entre la barrière de Vienne-Reventin et l’échangeur de Vienne-Sud (n°11) dans les deux sens de circulation.



Cet événement entraîne une coupure de l’autoroute A7N en direction de Lyon et de Marseille. On enregistre actuellement 10 km de ralentissement en direction de Marseille et 5 km en direction de Lyon.



Il a entre 300 et 400 manifestants sur place. Plusieurs blessés sont à déplorer après des affrontements avec des Turcs

Mise à jour à 10h30 : le trafic a pu reprendre sur l’autoroute A7.