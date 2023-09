L’A7 coupée entre Valence et Tain l’Hermitage en raison des fortes pluies

Suite aux fortes précipitations de ce lundi dans la Drôme et l’Isère, l’autoroute A7 est actuellement coupée au niveau de Valence en direction de Lyon entre Valence (n°14) et Tain (n°13) en raison de chaussées partiellement submergées. Entre 150 et 200 millimètres de pluie ont été relevés lors de l’épisode en cours.

Les mesures de gestion du trafic suivantes sont actuellement en place en direction de Lyon :

• Entrée interdite et sortie obligatoire à Valence Romans (n°15) pour prendre l’itinéraire de

déviation permettant de rejoindre Lyon depuis l’A49/ A48/A43/A46

• Entrée interdite à Bourg les Valence (n°14)

• Entrée interdite à Tain (n°13)



Plus au Nord de ce secteur, la circulation est également perturbée en direction de Marseille avec une circulation sur deux voies uniquement au lieu de trois entre les échangeurs de Chanas (n°12) et de Tain (n°13)